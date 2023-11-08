Общество «Знание» запустит всероссийскую акцию о достижениях регионов России

Образовательная программа выставки «Россия» расширится, выйдет за пределы ВДНХ и охватит все 89 регионов страны. Об этом заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Отмечается, что «Знание» 9 ноября в регионах страны даст старт акции «Достижения России». Просветительские мероприятия дополнят образовательную программу международной выставки-форума «Россия» и будут проводиться в рамках трека Знание.Лекторий на территории всех 89 субъектов.

«Мы, как генеральный партнер образовательного контура, хотим рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в рамках Дней регионов на Выставке, но и непосредственно на местах с помощью Всероссийской акции «Достижения России». Мне кажется, это очень важно, ведь каждый гражданин страны должен знать и гордиться историей своей Родины и великими соотечественниками», — сказал Древаль.

Так, в рамках выставки «Россия» на ВДНХ с 9 ноября 2023 года по 14 января 2024 года пройдут Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства.

В рамках акции «Достижения России» в роли лекторов выступят представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Они расскажут о наиболее значимых достижениях российских регионов. Всего в рамках акции запланировано более 1500 мероприятий о традициях, культуре, экономике, научном потенциале областей, краев и республик, а также вкладе каждого из них в развитие России. Отдельный блок выступлений будет посвящен целям форума «Россия».

Акция продлится 2 месяца и стартует с Камчатского края. Лекцию о природных и культурных достопримечательностях своего региона представит кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии КамГУ им. Витуса Беринга Валентина Ильина. 10 ноября эстафету примут Сахалинская и Амурская области. Завершат акцию 14 января лекторы из Ярославской и Владимирской областей в своих регионах.