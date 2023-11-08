В Израиле ввели запрет на просмотр пропаганды ХАМАС

Депутаты кнессета (израильского парламента) поддержали закон о запрете на просмотр пропаганды террористических организаций в Израиле. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что документ приняли в первом чтении 25 октября, а 7 ноября его утвердили во втором и третьем чтениях 17 голосами против четырех.

«Регулярное потребление контента террористических организаций будет наказываться годом тюремного заключения после принятия поправок к законам о борьбе с терроризмом», — сообщили журналисты.

Действовать запрет будет в течение двух лет и коснется в том числе и пропагандистских роликов палестинского радикального движения ХАМАС. Нарушением закона будет считаться систематический просмотр контента с призывами к терактам, их оправданием или восхвалением, а также видеозаписей самих терактов.

При этом уточняется, что за случайный просмотр такого контента наказывать не будут. Также не запрещено ознакомление в законных целях.

Ранее страны G7 собрались ввести санкции против ХАМАС.