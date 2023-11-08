ВСУ обстреляли три района Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ днем 8 ноября обстреляли три района региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В селе Успеновка Кореневского района было четыре удара, повреждения получили три домовладения. Со стороны ВСУ обстреляны приграничные территории Рыльского района. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, обстреляно село Горналь Суджанского района. Там последствия выясняются.

Старовойт пообещал, что власти помогут пострадавшим собственникам жилья.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Валуйки в Белгородской области. Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Также сообщалось, что украинская сторона пыталась атаковать Курскую область двумя беспилотниками самолетного типа в ночь на 1 ноября. Оба они были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.