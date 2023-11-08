В Ростове-на-Дону открыли монумент Врангелю

В Ростове-на-Дону открыли памятник главнокомандующему Русской армией в Крыму и Польше генерал-лейтенанту Добровольческой армии Петру Врангелю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель сводной казачьей бригады «Дон», подполковник Алексей Селиванов.

По его словам, монумент воздвигли в годовщину 106-й Октябрьской социалистической революции. Он находится на территории кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус».

Как отметил Селиванов, современным поколениям предстоит исправить ошибки и преступления, совершенные в ХХ веке.

«Они сражались за единую и неделимую Россию. <...> Белые русские воины подняли над Киевом в 1919 году русский трехцветный флаг», — подытожил он.

До этого в Москве на Красной площади разместили инсталляцию с техникой времен Великой Отечественной войны. На инсталляции представлена военная техника, в числе которой танк Т-60, грузовик ГАЗ-АА и другие.

Ранее сообщалось, как Врангель бросил танки на большевиков.