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В Ростове-на-Дону открыли монумент Врангелю

В Ростове-на-Дону воздвигли памятник Петру Врангелю

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Телеграм-канал «Парк-музей «ПАРАМОНЫ». Группа Поток»

В Ростове-на-Дону открыли памятник главнокомандующему Русской армией в Крыму и Польше генерал-лейтенанту Добровольческой армии Петру Врангелю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель сводной казачьей бригады «Дон», подполковник Алексей Селиванов.

По его словам, монумент воздвигли в годовщину 106-й Октябрьской социалистической революции. Он находится на территории кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус».

Как отметил Селиванов, современным поколениям предстоит исправить ошибки и преступления, совершенные в ХХ веке.

«Они сражались за единую и неделимую Россию. <...> Белые русские воины подняли над Киевом в 1919 году русский трехцветный флаг», — подытожил он.

До этого в Москве на Красной площади разместили инсталляцию с техникой времен Великой Отечественной войны. На инсталляции представлена военная техника, в числе которой танк Т-60, грузовик ГАЗ-АА и другие.

Ранее сообщалось, как Врангель бросил танки на большевиков.

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