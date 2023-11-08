Иностранец изнасиловал россиянку после того, как она села к нему в машину

В Магаданской области мигрант стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, мужчина встретил 18-летнюю девушку в Магадане и должен был подвезти пострадавшую на своей машине до указанного ею пункта, но в поселке Ола изнасиловал.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в публикации.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители также проверят, законно ли иностранец находится на территории России.

Ранее в Иркутске осудили экс-директора детдома, где воспитанник насиловал детей.