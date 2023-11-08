Поджегшего российскую школьницу подростка признали вменяемым

Под Пермью признали вменяемым 16-летнего подростка, который подозревается в поджоге школьницы у железной дороги. Об этом со ссылкой на источник сообщает 59.ru.

По информации издания, несовершеннолетний недавно прошел психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам подростка признали вменяемым.

По версии следствия, 8 июля 2023 года несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. Девушку с обширными ожогами доставили в медицинское учреждение, она была госпитализирована, а подростка арестовали. Его также заподозрили в изнасиловании подруги.

После произошедшего пострадавшая 15-летняя школьница провела в больнице десять дней. Она получила ожоги 85% тела, которые оказались несовместимы с жизнью.

Ранее подростки с электрошокером напали на сверстника в Екатеринбурге.