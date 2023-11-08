В Германии резко выросло число бездомных

В Германии за 2022 год число бездомных выросло на 58% за счет беженцев с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз некоммерческой организации «Помощь бездомным» в Берлине.

«Подсчеты показывают рост общего числа с 2021 по 2022 год на 58% <...> Число бездомных немцев увеличилось на 5%, среди бездомных не немецкого происхождения — на 118%. Последнее объясняется в первую очередь резким увеличением количества бездомных беженцев, особенно c Украины», — сообщили в организации.

По данным «Помощи бездомным» за 2021-2022 год, общее число бездомных в Германии в 2022 году составило 607 тыс. человек, 50 тыс. из которых жили на улице. При этом в 2021 году число бездомных составляло 268 тыс. человек.

В Федеральном статистическом ведомстве ФРГ утверждают, что на 31 января 2023 года в стране находилось 372 тыс. бездомных. В «Помощи бездомным» утверждают, что, по их данным на тот же момент, бездомных в Германии было 447 тыс., но разница в 75 тыс. объясняется тем, что в организации учитывают также бездомных, которые временно поселились у друзей и родственников.

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