Депутат, заявивший о конфликте на межнациональной почве в «Сириусе», отозвал свой запрос

Депутат Госдумы Федот Тумусов, заявивший о конфликте на межнациональной почве в образовательном центре «Сириус», отозвал свой депутатский запрос, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе центра.

Там рассказали, что несколько дней назад депутат опубликовал заявление об инциденте в образовательном центре, которое вызвало общественный резонанс.

«В действительности несколько детей в первый день своего пребывания в «Сириусе» неуважительно высказались в отношении учащихся с другой программы. Педагоги Образовательного центра незамедлительно отреагировали на данную ситуацию: со всеми участниками инцидента были проведены личные встречи и профилактические беседы, в результате которых стороны примирились и выразили отсутствие претензий друг к другу. Это подтверждается и самим депутатом, который сегодня отозвал свой депутатский запрос», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Тумусов сообщил, что дети из Якутии пожаловались на эпизод травли на почве этнической принадлежности со стороны воспитанников образовательного центра «Сириус».

В центре отметили, что в «Сириусе» никогда не допускались и не будут допускаться какие-либо оскорбления учащихся.