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Врач рассказала, от чего в первую очередь стоит отказаться при похудении

Эндокринолог Тананакина: при похудении стоит ограничить себя в хлебе и крупе

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Depositphotos

При похудении следует ограничить потребление хлебобулочных изделий, круп и картофеля. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. По ее словам, в день можно съедать не более трех ломтиков черного или двух ломтиков белого хлеба.

«Если мы снижаем вес, то мы стараемся также ограничить крахмалосодержащие продукты, потому что они обладают высоким гликемическим индексом. Мы ограничиваем потребление хлебных изделий, блюд из крупы, картофеля», — сказала Тананакина.

Она добавила, что для тех, кто в процессе избавления от лишних килограммов, предпочтительнее сорта хлеба, содержащие отруби и зерна, поскольку в них больше пищевых волокон. Также она посоветовала ограничить потребление сахара 10-15 граммами в сутки.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев до этого перечислил самые распространенные ошибки худеющих. По его словам, многие просто создают большой дефицит калорий, убирая из рациона все углеводы и добавляя максимум физической активности, однако это неправильно.

Ранее диетолог рассказал, можно ли убрать жир с конкретных частей тела.

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