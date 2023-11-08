Пермские чиновники не будут регистрировать рекорд юной спортсменки, подтянувшейся с бутылью

Министерство спорта Пермского края не будет выделять средства, чтобы зарегистрировать рекорд семилетней Лидии Котельниковой по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе ведомства.

«Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в курсе результатов, которые показывает юная спортсменка — и поздравляет ее с очередным достижением. Однако нормативными документами не предусмотрено выделение средств на такие цели», — сказали там.

Видеоролик, на котором Лидия Котельникова подтягивается на брусьях с бутылью воды, был размещен на странице ее 10-летнего брата Ильи. В публикации указано, что девочка выполнила восемь повторений.

Как рассказала «Газете.Ru» мать девочки, денег на регистрацию рекорда у семьи нет, поскольку «это дорогое удовольствие», стоимость которого больше ее месячной зарплаты. Женщина добавила, что ее дочь тренируется восемь раз в неделю, а к рекорду готовилась три месяца. Девочка хочет стать «самой сильной в мире».

Ранее 45-летний спортсмен подтянулся 1010 раз и установил мировой рекорд.