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Пермские чиновники не будут регистрировать рекорд юной спортсменки, подтянувшейся с бутылью

У минспорта Пермского края нет денег на регистрацию рекорда 7-летней спортсменки

Министерство спорта Пермского края не будет выделять средства, чтобы зарегистрировать рекорд семилетней Лидии Котельниковой по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе ведомства.

«Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в курсе результатов, которые показывает юная спортсменка — и поздравляет ее с очередным достижением. Однако нормативными документами не предусмотрено выделение средств на такие цели», — сказали там.

Видеоролик, на котором Лидия Котельникова подтягивается на брусьях с бутылью воды, был размещен на странице ее 10-летнего брата Ильи. В публикации указано, что девочка выполнила восемь повторений.

Как рассказала «Газете.Ru» мать девочки, денег на регистрацию рекорда у семьи нет, поскольку «это дорогое удовольствие», стоимость которого больше ее месячной зарплаты. Женщина добавила, что ее дочь тренируется восемь раз в неделю, а к рекорду готовилась три месяца. Девочка хочет стать «самой сильной в мире».

Ранее 45-летний спортсмен подтянулся 1010 раз и установил мировой рекорд.

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