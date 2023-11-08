В Петербурге школьник выстрелил в девочку из арбалета

Сотрудники полиции поделились подробностями об инциденте со школьником в противогазе в Василеостровском районе. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, 13-летний семиклассник пронес в школу детский арбалет, три стрелы и противогаз. Находясь в учебном заведении, он подбежал к девочке и выстрелил ей в глаз. В результате ребенка госпитализировали.

«В настоящее время ученик передан психологам для оказания помощи. Как установили полицейские, мальчик в школе характеризуется положительно, семья неполная, на учете в полиции не состоит», — сообщается в публикации.

По данным «Фонтанки», с собой у ребенка был и пластиковый нож. После инцидента с девочкой он закрылся в туалете. Ранее журналисты сообщали, что, находясь в помещении мальчик кричал, что ненавидит музыкальную школу.

Ранее в ХМАО мужчина ворвался в магазин с ножом и впал в кому.