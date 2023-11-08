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Канадка рассказала, что может есть только пищу бежевого цвета

Daily Mail: канадка ест только бежевую еду из-за расстройства пищевого поведения

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bpdstrawberryshortcake/TikTok

Жительница Канады может есть только пищу бежевого цвета, пишет Daily Mail. По словам женщины, в этом виновато расстройство ее пищевого поведения.

Сара Барнс из Онтарио рассказала, что ее диета состоит только из «безопасных» продуктов бежевого цвета. 22-летняя женщина боится, что употребление чего-либо еще может вызвать у нее опасные болезни. Она объяснила это тем, что ей поставили диагноз «избегающее расстройство, связанное с ограничением потребления пищи».

«Меня так пугает то, как выглядит еда, потому что я могу представить, как она будет ощущаться у меня во рту, и сразу понимаю, что не смогу ее съесть», — поделилась Сара.

В настоящее время женщина регулярно обращается за помощью к специалистам и находится в списке ожидания на различные виды лечения, включая когнитивно-поведенческую терапию и курсы по управлению тревогой.

«Я ем ради выживания, а не ради удовольствия, как большинство других людей», — добавила Барнс.

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