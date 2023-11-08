Убийцу Веры Пехтелевой Владислава Канюса помиловали

Убийцу 23-летней студентки из Кемерово Веры Пехтелевой Владислава Канюса помиловали. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на мать девушки.

По данным Telegram-канала, женщина получила документы от прокуратуры, в которых указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года. Уже на следующий день он получил освобождение «от дальнейшего отбывания наказания», с него также сняли судимость. Канюс не отбывал наказание в колонии в Ростовской области.

«Это плевок в мой адрес, в адрес тех матерей, у которых [детей] точно так же жестоко убили. Нас очень много по всей стране, мы не знаем, что делать. Наш-то товарищ еще может и воюет, а у некоторых матерей убийцы уже на свободе, и они видят их», — поделилась женщина.

Канюс жестоко убил свою бывшую девушку Пехтелеву в 2020 году, когда узнал, что у нее новые отношения. На теле девушки насчитали больше 100 травм, ушибов, гематом и резаных ран.

Позже родственники погибшей девушки узнали, что Канюс на свободе. Они получили фотографию убийцы в военной форме.

Ранее суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой.