Общественники заявили о необходимости давать отпор провокациям в период выборов

Возможные провокации и информационные атаки на межнациональный мир в России в период избирательных кампаний 2024 года должны получать решительный отпор со стороны органов государственной власти и институтов гражданского общества. Об этом на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг) (НОМ) Александр Брод, представляя доклад о роли гражданского общества в предотвращении агрессивной ксенофобии и радикального национализма. Об этом сообщается на сайте НОМ.

На круглом столе, посвященном роли гражданского общества в противодействии провокациям на национальной почве, Александр Брод представил специальный доклад Московского бюро по правам человека по обсуждаемой теме. В докладе были проанализированы события на Северном Кавказе, а также даны рекомендации для органов власти и институтов гражданского общества.

«Межнациональные и межрелигиозные отношения в РФ демонстрируют устойчивость несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию извне. Недружественные государства сознательно провоцируют гражданские конфликты на национальной и религиозной почве, пытаются изнутри расколоть российское общество», — заявил Александр Брод.

Общественник добавил, что в последнее время подобные внешние атаки на межнациональный и межрелигиозный мир и согласие приобретают все более отчетливый характер и требуют системного ответа со стороны государства и гражданского общества.

По словам Брода, для сохранения межнациональной гармонии важно продолжать активно работать над противодействием агрессивной ксенофобии и радикального национализма как на идеологическом, так и на бытовом уровне, в том числе в период выборов в России.

«В последние годы избирательный процесс в РФ подвергается значительному внешнему давлению. Возможные провокации и масштабные информационные атаки на межнациональный мир и согласие в период избирательной кампании по выборам президента России должны встретить решительный отпор», — заявил член СПЧ.

Авторы доклада отмечают, что в этой связи важно усиливать координацию между различными органами власти, ответственными за регулирование межнациональных и межрелигиозных отношений, и неправительственными, правозащитными организациями, а также экспертными структурами.