Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Общественники заявили о необходимости давать отпор провокациям в период выборов

Александр Брод: избирательный процесс в России подвергается внешнему давлению

close
100%
Таисия Воронцова/РИА Новости

Возможные провокации и информационные атаки на межнациональный мир в России в период избирательных кампаний 2024 года должны получать решительный отпор со стороны органов государственной власти и институтов гражданского общества. Об этом на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг) (НОМ) Александр Брод, представляя доклад о роли гражданского общества в предотвращении агрессивной ксенофобии и радикального национализма. Об этом сообщается на сайте НОМ.

На круглом столе, посвященном роли гражданского общества в противодействии провокациям на национальной почве, Александр Брод представил специальный доклад Московского бюро по правам человека по обсуждаемой теме. В докладе были проанализированы события на Северном Кавказе, а также даны рекомендации для органов власти и институтов гражданского общества.

«Межнациональные и межрелигиозные отношения в РФ демонстрируют устойчивость несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию извне. Недружественные государства сознательно провоцируют гражданские конфликты на национальной и религиозной почве, пытаются изнутри расколоть российское общество», — заявил Александр Брод.

Общественник добавил, что в последнее время подобные внешние атаки на межнациональный и межрелигиозный мир и согласие приобретают все более отчетливый характер и требуют системного ответа со стороны государства и гражданского общества.

По словам Брода, для сохранения межнациональной гармонии важно продолжать активно работать над противодействием агрессивной ксенофобии и радикального национализма как на идеологическом, так и на бытовом уровне, в том числе в период выборов в России.

«В последние годы избирательный процесс в РФ подвергается значительному внешнему давлению. Возможные провокации и масштабные информационные атаки на межнациональный мир и согласие в период избирательной кампании по выборам президента России должны встретить решительный отпор», — заявил член СПЧ.

Авторы доклада отмечают, что в этой связи важно усиливать координацию между различными органами власти, ответственными за регулирование межнациональных и межрелигиозных отношений, и неправительственными, правозащитными организациями, а также экспертными структурами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий