Врач развенчала миф о том, что после 18:00 нельзя есть

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова в беседе с РИАМО развенчала миф о том, что после 18:00 нельзя есть. По ее словам, этот принцип подходит только для тех, кто ложится спасть очень рано.

«Это справедливо, если вы отправляетесь спать в 20:00. Если же такой возможности (или потребности) у вас нет, достаточно закончить последний прием пищи за четыре часа до сна, но не позже 20:30, когда биоритмы человеческого организма «настраиваются» на работу в ночном режиме», — пояснила Джутова.

Врач напомнила, что питание должно базироваться на принципе разумной достаточности. Она посоветовала не переедать и придерживаться правила «часто и понемногу», ограничив порцию 200-250 граммами, но увеличив частоту приема пищи до четырех-пяти раз в день.

Диетолог-эндокринолог Шона Леви из Тулейнского университета (США) до этого рассказала, что употребление креатина, протеинового порошка и витамина А в виде пищевых добавок может привести к набору лишнего веса.

Ранее врач рассказал, вредно ли разогревать еду в микроволновой печи.