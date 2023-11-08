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Врач развенчала миф о том, что после 18:00 нельзя есть

Диетолог Джутова: после 18:00 есть можно

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Depositphotos

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова в беседе с РИАМО развенчала миф о том, что после 18:00 нельзя есть. По ее словам, этот принцип подходит только для тех, кто ложится спасть очень рано.

«Это справедливо, если вы отправляетесь спать в 20:00. Если же такой возможности (или потребности) у вас нет, достаточно закончить последний прием пищи за четыре часа до сна, но не позже 20:30, когда биоритмы человеческого организма «настраиваются» на работу в ночном режиме», — пояснила Джутова.

Врач напомнила, что питание должно базироваться на принципе разумной достаточности. Она посоветовала не переедать и придерживаться правила «часто и понемногу», ограничив порцию 200-250 граммами, но увеличив частоту приема пищи до четырех-пяти раз в день.

Диетолог-эндокринолог Шона Леви из Тулейнского университета (США) до этого рассказала, что употребление креатина, протеинового порошка и витамина А в виде пищевых добавок может привести к набору лишнего веса.

Ранее врач рассказал, вредно ли разогревать еду в микроволновой печи.

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