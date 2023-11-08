Стало известно, сколько лет колонии попросил прокурор для Саши Скочиленко

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Гособвинитель запросил восемь лет колонии для художницы из Санкт-Петербурга Александры Скочиленко. Об этом сообщает ее группа поддержки в Telegram-канале «Свободу Саше Скочиленко!».

«Прокурор просит отправить Сашу в колонию общего режима — на восемь лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор попросил для Скочиленко запрет на ведение страниц в интернете в течение трех лет.

Скочиленко обвиняют в распространении «фейков» о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении художницы возбудили после акции в одном из супермаркетов Василеостровского района Санкт-Петербурга, где Скочиленко поменяла ценники на пацифистские листовки. Свою вину Скочиленко не признала, хотя и не отрицала подмену ценников.

До этого Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима.

Ранее белорусу с последней стадией рака дали пять лет за угрозы Лукашенко и силовикам.