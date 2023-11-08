Эколог заявил об опасности выращивания мискантуса без исследований

Ученые в России заявили о начале внедрения новой сельскохозяйственной культуры — многолетнего травянистого растения под названием мискантус. Основная область его применения — производство целлюлозы. Предполагается, что это позволит спасти лес от вырубки. Однако перед внедрением новой культуры следует провести исследования, считает эксперт ОНФ и член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Пока точно неизвестно, насколько этот тростник безвреден, пояснил он свою точку зрения в беседе с телеканалом «360».

В России планируется производить примерно 10 тысяч тонн целлюлозы в год, получая до 4 тонн с одного гектара растения. При этом оно также подходит для производства подгузников, медицинских изделий, биоэтанола, пороха, наноцеллюлозы, картона, одноразовой посуды и так далее.

Однако в переработке целлюлозы используются и другие вещества, которые вызывают опасения, отметил эколог.

«Сама по себе попытка использовать вместо дерева что-то быстрорастущее правильная и верная, но мы еще точно не знаем, вреден ли этот тростник. В противном случае ситуация совсем не улучшится», — сказал он.

По мнению Рыбальченко, если речь идет о быстрорастущем растении, то нужно поднимать вопрос о более тщательных исследованиях. Так, мискантус может оказаться «агрессивным» и начать вытеснять существующие растения, как это произошло с борщевиком.

«Поэтому нужно внимательно изучить агрессивность этого вида», — заключил эколог.

Напомним, о внедрении новой сельскохозяйственной культуры стало известно накануне. В России уже формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу.

Ученые заявили, что получаемую из мискантуса целлюлозу можно использовать для производства углеродного волокна, необходимого в самолетостроении.