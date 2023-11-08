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Пятеро подростков сбежали из закрытого спецучилища в Майкопе

На Кубани разыскивают подростков, сбежавших из закрытого спецучилища в Майкопе

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Телеграм-канал «Kub Mash»

В Майкопе из учебно-воспитательного учреждения закрытого типа сбежали пятеро подростков. Запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал побег, опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

По предварительной информации, все спланировал самый старший из беглецов. 17-летний юноша не в первый раз решился на побег, ранее он уже получал за аналогичное нарушение продление срока. Администрация учреждения знала о его склонности к подстрекательству и несколько раз успешно предотвращала бегство воспитанников.

При этом на входной двери закрытого спецучилища вместо замка была обычная щеколда. Компания дважды подходила к КПП без сопровождающего, сначала подростки взяли пять бутылок воды для кулера и вернулись наверх. Затем они появились там снова, и один из них прошел вместе с охранником в комнату, где хранится вода. При этом он успел дать своим приятелям команду «бежать».

Пятеро человек выбежали на улицу, без труда преодолев барьер из оргстекла и железную дверь на щеколде. Известно, что одного из беглецов уже поймали в Армавире, оттуда молодые люди хотели отправиться в Анапу.

Ранее мальчик сбежал из дома в Свердловской области, когда отец пригрозил выбросить его собаку.

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