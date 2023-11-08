Врач рассказал, какое количество соли может привести к проблемам со здоровьем

В день нельзя превышать норму в 5 г соли, потому что это может нанести вред здоровью. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«При избыточном потреблении соли даже у здорового человека могут появиться отеки. Он будет не очень хорошо себя чувствовать из-за резкого изменения объема циркулирующей крови. В том числе и потому, что соль будет задерживать воду», — пояснил врач.

Помимо этого, большое количество соли не стоит употреблять гипертоникам, потому что эта пищевая добавка может повыситься артериальное давление, предупредил эксперт.

«В результате увеличится риск серьезных осложнений вплоть до инфаркта», — заключил Арзамасцев.

В конце октября сообщалось, что самой полезной для здоровья многие исследователи считают черную соль. В ней содержится много полезных веществ и микроэлементов, также она благоприятно влияет на пищеварение и состояние желудочно-кишечного тракта. Морская соль считается полезной за счет содержания магния, калия и сульфатов, вредной считается обычная поваренная соль.

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