Врач рассказала, кому не стоит придерживаться интервального голодания

Интервальное голодание, которое заключается в ограничении питания по времени, является одним из популярных стилей питания, в том числе для похудения, однако такой метод подойдет не всем. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Я часто испытываю на себе различные схемы питания, практиковала и интервальное голодание. Лично для меня голодать довольно легко, и я действительно ощущала, что стала лучше соображать. При этом вес никак не изменился. Но рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому», — сказала она.

По ее словам, такой тип питания противопоказан беременным и кормящим женщинам, подросткам, людям с сахарным диабетом 1 типа, некоторыми сердечно-сосудистыми проблемами и другими заболеваниями. Поэтому перед тем, как начинать придерживаться экстремальной системы питания, диетолог советует проконсультироваться с врачом и пройти обследование.

Ученые из Университета Иллинойса (UIC) до этого выяснили, что ограниченное по времени питание, также известное как прерывистое голодание, может помочь людям с диабетом второго типа похудеть и снизить уровень сахара в крови.

Ранее ученые выяснили, как интервальное голодание влияет на аппетит.