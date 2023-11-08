Россиянин склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ

Федеральная служба безопасности задержала пособника украинской разведки в Бурятии, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант расследования хотел завербовать военных РФ для перехода на украинскую сторону в зоне спецоперации на Украине.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки», — подчеркнули в пресс-службе ФСБ.

Установлено, что подозреваемый хотел склонить бойцов ВС РФ перейти на украинскую сторону после отправки в зону СВО.

При этом задержанный использовал в качестве аргументов ложные сведения, направленные на дискредитацию ВС России. Помимо того, он обещал дезертирам организовать связь с его кураторами из спецслужб Украины.

Заведено уголовное дело по статье о государственной измене, расследование продолжается.

До этого Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене.

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