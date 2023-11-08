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Женщина попала в больницу в состоянии опьянения и напала на четырех медсестер

Во Франции четыре медсестры пострадали от нападения недовольной пациентки

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Shutterstock

Недовольная женщина напала на четырех медсестер в приемном отделении больницы на юго-востоке Франции. Об этом сообщает Actu17.

Полицию вызвали в больницу города Арль 6 ноября. Сотрудники медучреждения обратились к правоохранителям после того, как 36-летняя пациентка напала на сотрудниц скорой помощи.

Выяснилось, что женщина употребляла алкоголь и кокаин, попала к врачам в состоянии сильного возбуждения и осталась недовольна условиями, в которых ее стали лечить. От ее агрессии пострадали четыре медсестры. Двоих пациентка избила, а двум другим угрожала расправой.

В итоге полицейские взяли женщину под стражу и поместили ее в вытрезвитель.

Ранее в Москве рентгенолог пострадал от нападения пациентки.

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