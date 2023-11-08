Россиянин попался на перевозке марихуаны, приехав в Хабаровский край на автобусе

Поездка жителя ЕАО в Хабаровск с марихуаной на автобусе закончилась задержанием. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Междугородний автобус, следовавший из Еврейской автономной области в Хабаровск, остановили возле Амурского моста для стандартной проверки сотрудники Госавтоинспекции. Когда они вошли в салон, то сразу заметили странное поведение одного из пассажиров. Полицейские проверили у 30-летнего мастера лесозаготовок документы и предложили ему добровольно показать содержимое своего багажа.

При личном досмотре в кармане верхней одежды у мужчины обнаружились два полимерных свертка. Пассажир заявил, что нашел их около автовокзала в Биробиджане и не знает, что находится внутри. Экспертиза показала, что внутри свертков была марихуана общим весом 65 граммов.

На мужчину возбудили уголовное дело по 228-й статье УК РФ. За перевозку наркотика ему грозит лишение свободы до трех лет. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее перевозивший 78 кг марихуаны водитель попался из-за непристегнутого ремня безопасности.