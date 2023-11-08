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Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений человечества

ООН: октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

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Depositphotos

Согласно информации, предоставленной европейской службой мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности составила 15,3 градуса, что превышает предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, на 0,4 градуса, пишет РИА Новости.

В заявлении службы отмечается, что октябрь 2023 года является самым теплым октябрем в мире за период с 1991 по 2020 год. Средняя температура в этом месяце превышает среднюю норму октября на 0,85 градуса и на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда в 2019 году.

Кроме того, в октябре текущего года также был зафиксирован рекордный уровень средней температуры верхних слоев воды на севере Атлантического океана, который составил 20,79 градуса.

1 ноября в Москве установлен ночной температурный рекорд. Ночь на 1 ноября в столице приблизилась к летним температурным показателям, температура воздуха повысилась до рекордных отметок.

До этого сентябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) добавила, что средняя температура поверхности моря вне полярных вод в минувшем сентябре достигла 20,92 °C, что тоже стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений для сентября и вторым по величине за все месяцы после августа 2023 года.

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