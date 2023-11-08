Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений человечества

Согласно информации, предоставленной европейской службой мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности составила 15,3 градуса, что превышает предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, на 0,4 градуса, пишет РИА Новости.

В заявлении службы отмечается, что октябрь 2023 года является самым теплым октябрем в мире за период с 1991 по 2020 год. Средняя температура в этом месяце превышает среднюю норму октября на 0,85 градуса и на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда в 2019 году.

Кроме того, в октябре текущего года также был зафиксирован рекордный уровень средней температуры верхних слоев воды на севере Атлантического океана, который составил 20,79 градуса.

1 ноября в Москве установлен ночной температурный рекорд. Ночь на 1 ноября в столице приблизилась к летним температурным показателям, температура воздуха повысилась до рекордных отметок.

До этого сентябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) добавила, что средняя температура поверхности моря вне полярных вод в минувшем сентябре достигла 20,92 °C, что тоже стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений для сентября и вторым по величине за все месяцы после августа 2023 года.

Ранее стало известно, какие кремы от загара помогают коже не стареть.