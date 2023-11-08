Киеву придется согласиться на другие, более худшие условия на переговорах из-за украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин «всегда был правдив». В качестве примера Макгрегор привел приостановку наступления ВС России в ответ на заявленную готовность украинской стороны принять нейтральный статус. По мнению эксперта, Путин был вполне серьезен.

Но затем, по словам экс-советника Пентагона, в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и «все загубил».

Макгрегор обратил внимание, что американские власти обещали Зеленскому все, и украинский лидер поверил.

Полковник предсказал, что глава Украины закончит так же, как со временем все, кто с нами сотрудничал: безработным, «если не умрет в процессе».

5 ноября Макгрегор оценил слова главы Пентагона Ллойда Остина о российских военных.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.