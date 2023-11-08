Ответственность за утечку персональных данных ужесточат

В России ужесточат ответственность за незаконную обработку и утечки персональных данных — максимальные штрафы увеличатся до 1,5 млн рублей. Такие поправки в российское законодательство поддержало правительство, пишет «Известия».

В публикации отмечается, что данная мера должна помочь снизить число факторов компрометации личных данных. Только за первые шесть месяцев 2023 года в сеть попало более 200 млн записей о россиянах, следует из информации Роскомнадзора.

Издание подчеркивает, что нынешние штрафы несоразмерны последствиям утечек информации, особенно если в интернет попадает биометрическая информация.

Проблема утечек не теряет актуальности который год. По данным Роскомнадзора, в 2022 году произошло около 150 крупных происшествий в этой сфере. За первую половину 2023-го — 75, в сеть попало более 200 млн записей о россиянах.

Как ранее сообщалось, любой человек, который «серфит» в интернете, так или иначе оставляет много информации о себе. Даже если не регистрироваться на сайтах и явно не делиться персональными данными, ваш компьютер можно легко идентифицировать, а активность – соотнести с ним, иногда без согласия пользователя.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники получают их телефонные номера.