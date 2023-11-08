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Названы психологические проблемы в коллективе, с которыми сталкиваются работодатели

Лишь каждый пятый работодатель отслеживает психологическое состояние сотрудников

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Выгорание (18%), сильный стресс (16%) и снижение вовлеченности сотрудников в работу (7%) — основные проблемы в коллективе, с которыми сталкиваются работодатели в 2023 году. Это показало исследование Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом лишь 20% опрошенных работодателей отслеживают психологический настрой своих сотрудников, а каждый седьмой из них (14%) делает выводы, основываясь на внутренних опросах. Самыми частыми проблемами оказались профессиональное выгорание в коллективе (18%) и высокий уровень стресса (16%).

«Чаще всего работодатели ищут решения проблем с обстановкой в коллективе, но это следствие, а не сама проблема. Реальные топ-5 причин токсичного климата, с которыми приходится работать психологам по программе well-being, это выгорание (18% случаев), высокий уровень стресса (16%) и тревожности (14%), отсутствие у руководителей знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в команде (14%), а также снижение вовлеченности в работу (7%). Это основные триггеры некорректного общения в коллективе», — прокомментировала управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Треть российских компаний (34%) приобретают своим сотрудникам специальные программы для психологической помощи. Классическим решением для снижения напряжения в коллективе являются очные и дистанционные консультации с психологом (43%). Тем не менее, каждый четвертый (25%) работодатель старается сделать помощь еще доступнее и организует горячую линию психологической поддержки. В каждый шестой (18%) компании организуются лекции и вебинары по вопросам ментального здоровья, а 9% — приобретают программы коучинга для сотрудников.

С начала 2023 года российские работодатели стали обращать больше внимания на ментальное состояние своих сотрудников (+12% с января по октябрь 2023 года). Интересно, что наиболее популярным форматом стали лекции, семинары и вебинары, в рамках которых врачи рассказывают о способах поддержки в коллективе. На втором месте стоит создание горячей линии психологической помощи, а на третьем — коучинг руководителей по работе с ментальным состоянием сотрудников.

Как правило, чуть больше половины (52%) работодателей считает, что доступ к таким решениям должен иметь каждый, но, как оказалось, сотрудники не спешат использовать имеющиеся возможности. Лишь от 5 до 20% от всего рабочего коллектива будут посещать лекции и семинары или ходить на прием к психологу — такую статистику подтверждает 14% работодателей.

Ранее психологи назвали эффективный метод самопомощи при душевной травме.

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