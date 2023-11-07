Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина взял в аренду машину за 17,5 млн рублей и не вернул

В Петербурге мужчина не вернул взятый в аренду внедорожник за 17,5 млн руб.

close
100%
Depositphotos

В Санкт-Петербурге мужчина обманом арендовал дорогой внедорожник, который не собирался возвращать. Злоумышленника удалось задержать, его осудили. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все произошло в марте 2022 года. Подсудимый вступил в сговор с другими мошенниками с целью хищения автомобиля «Mercedes-Benz AMG G 63». Злоумышленники выбрали фирму аренды автомобилей, в которую позже один из них обратился, используя поддельные документы — паспорт, водительские права на другое имя. Также мужчина сообщил представителям компании ложные сведения о своем финансовом состоянии.

После получения от представителя фирмы автомобиля, ключей от него, а также свидетельство о регистрации, мужчина скрылся и распорядился похищенным внедорожником на свое усмотрение. Сумму ущерба компания оценила в 17,5 млн рублей — столько стоил украденный «Гелендваген».

Правоохранителям удалось задержать мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Преступника осудили, ему назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее россиянин украл грузовой автомобиль и сдал его на металлолом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий