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В дело о гибели помощника главкома ВСУ добавили еще одну статью

«Страна»: в деле о гибели Частякова появилась статья о хищении оружия

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Телеграм-канал «Украинская правда»

Госбюро расследований (ГБР) Украины добавило еще одну статью в уголовное дело по факту гибели помощника главкома ВС Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщило издание «Страна».

В публикации отметили, что к статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами добавили похищение оружия.

6 ноября стало известно, что помощник Залужного Геннадий Частяков погиб у себя дома под Киевом. В первоначальном сообщении утонили, что 13-летний сын Частякова тяжело ранен, его доставили в больницу.

Затем МВД Украины подтвердило гибель помощника Залужного при распаковке подарка — ящика с гранатами «нового западного образца». Военный показывал их сыну, но выдернул кольцо, в результате чего погиб. В украинских СМИ рассматривают и другую версию произошедшего — теракт.

Накануне в смерти помощника Залужного увидели признаки умышленного убийства.

В СНБО Украины предостерегли командование ВСУ от пораженчества.

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