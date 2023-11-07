Голый мужчина устроил дебош в российском отеле

В одном из отелей Сочи пьяный постоялец устроил дебош, его задержали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 7 ноября в гостинице на улице Виноградной. Администратор отеля нажала на тревожную кнопку. Причиной вызова вневедомственной охраны стало поведения одного из жильцов гостиницы: мужчина бегал по коридору в обнаженном виде, стучал в двери комнат других постояльцев, нецензурно выражался. Также дебошир сломал электрочайник и разбил посуду в своем номере.

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полиции.

Ранее кемеровчанин устроил дебош в больнице, когда его отказались принимать вне очереди.