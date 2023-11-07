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На Амуре появится новый мост для вывоза россиян из Китая

В Приамурье решили создать понтонный мост через реку для вывоза россиян из КНР

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Евгений Подольский/РИА Новости

Власти Амурской области прорабатывают альтернативный вариант для вывоза российских туристов из китайского города Хэйхэ в Благовещенск, для этого планируется создать понтонный мост через реку Амур. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«На сегодняшний день единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода на реке Амур, этот вопрос находится в проработке», — рассказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова.

По ее словам, сейчас автомобильный пункт пропуска Кани-Курган задействовать для перевозки пассажиров невозможно из-за того, что он принимает только грузовые автомобили.

«Условий для работы с пассажирами на этом пункте пропуска нет. Постоянный пункт пропуска, который обеспечит транспортировку пассажиров по автомобильному мосту, находится в стадии строительства», — добавила она.

Днем 7 ноября около 300 российских туристов продолжали четвертый день подряд оставаться в Китае на территории международного пункта пропуска в городском округе Хэйхэ. Россияне не могли вернуться на территорию страны в Благовещенск из-за обледенения реки.

Ранее были описаны планы Москвы и Пекина по созданию логистических хабов на границе.

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