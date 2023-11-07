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Стало известно о выросшем состоянии Трампа после ухода с поста президента США

Bloomberg: Трамп увеличил свое состояние на $500 млн после ухода из Белого дома

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Scott Morgan/Reuters

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа увеличилось на $500 млн после того, как в январе 2021 года истек срок его полномочий в должности главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале указано, что в настоящее время состояние экс-хозяина Белого дома оценивается в $3,1 млрд. При этом два года назад соответствующий показатель достигал отметки в $2,6 млрд, уточняется в статье.

«Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент», — процитировало агентство слова вице-президента Trump Organization Эрика Трампа.

Последний является третьим по старшинству ребенком бывшего президента США. Он родился в январе 1984 года, когда Дональд Трамп еще состояла в браке с Иваной Трамп.

Также в статье подчеркивается, что бизнес экс-главы государства продемонстрировал устойчивость на фоне начавшегося в стране кризиса недвижимости. На данный момент 45-й хозяин Белого дома находится в наилучшей финансовой ситуации по сравнению с «последними десятилетиями».

Ранее с Трампа сняли судебный запрет на высказывания.

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