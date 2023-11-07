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Бригаду «скорой» сняли с вызова после избиения пациентами

В Волгограде пьяные пациенты избили бригаду скорой помощи, прибывшую на вызов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Волгограде выезд «скорой» на вызов закончился дракой. Об этом сообщает издание V1.ru.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Медики получили вызов на улицу Костюченко: как оказалось позднее, врачей вызвали супруги, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

«Молодые специалисты, среди которых были женщина-врач и фельдшер скорой медицинской помощи, приехали на вызов. <...>После осмотра и оказания помощи пациенты напали с кулаками и оскорблениями на молодых докторов», — рассказали в на станции скорой помощи.

На место ЧП прибыла полиция и другая «скорая»: коллеги осмотрели пострадавших медиков, после чего бригаду сняли с вызовов.

Ранее пьяная жительница Татарстана напала на фельдшера скорой помощи.

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