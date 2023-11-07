Полиция Германии опасается погромов в годовщину «Хрустальной ночи»

МВД ФРГ опасается нападений на евреев в годовщину «Хрустальной ночи», то есть в ночь на 10 ноября. Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Мы не можем исключить пропалестинские акции, а также виктимблейминга (смещения роли преступника на жертву) в войне против Израиля», — подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 10 ноября при участии штурмовых отрядов НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии) по всей территории Германии произошли еврейские погромы. Они также затронули Австрию и Судетскую область в Чехословакии.

В ходе погромов пострадали десятки синагог и множество торговых заведений. Был убит 91 еврей, еще сотни получили ранения. 30 тыс. евреев были арестованы и помещены в концентрационные лагеря.

До этого МИД Израиля сообщил, в мире растет число случаев насилия в отношении евреев на фоне войны Израиля и ХАМАС.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.