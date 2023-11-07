Пассажиров поезда, следовавшего на Урал, эвакуировали по требованию правоохранителей

На станции «Рязань-1» эвакуировали пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Москва — Челябинск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Эвакуация прошла 7 ноября в связи с оперативными мероприятиями.

«Сегодня в 15:36 на станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением Москва-Челябинск были эвакуированы пассажиры», — рассказали в пресс-службе МЖД, добавив, что состав продолжил движение по маршруту через 40 минут.

В пресс-службе подчеркнули, что работники железных дорог предпринимают меры, чтобы сократить опоздание состава. На движение других поездов эвакуация пассажиров не повлияла.

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