Депутат указал на общедоступность выставки-форума «Россия»

Стартовавшая на ВДНХ выставка-форум «Россия» уникальна тем, что позволяет увидеть бесконечное разнообразие регионов России, в сконцентрированном виде на одной площадке представлены визитные карточки всех 89 субъектов огромной страны, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Парламентарий назвал выставку-форум «Россия» соревнованием фантазий, творческих подходов, проявлением любви к своему краю, а также добавил: чтобы обойти ее, не хватит дня.

«Больше всего впечатлило то, с какой любовью сделаны экспозиции, как на относительно небольшом пространстве представители регионов постарались показать историю своего края, специфику, колорит, представить образцы разнообразной промышленной и продовольственной продукции, туристические достопримечательности», — поделился Константин Бахарев.

По его мнению, проведение такого форума должно стать традиционным.

«Мы нуждаемся в том, чтобы иметь возможность в одном месте, на одной площадке увидеть самое лучшее, что есть в наших регионах — от Калининграда до Камчатки, от Карелии до Крыма, от Белого моря до Черного. Это очень ценно», — считает депутат.

Он также выразил уверенность в том, что участие в форуме позволит регионам завязать деловые контакты, обменяться опытом, создать условия для межрегионального сотрудничества.



Особенно важным парламентарий назвал то, что выставка является общедоступной.

«На выставку-форум «Россия» приглашены все жители нашей страны. Посетить ее может любой желающий, вход свободный. Не стоит пренебрегать этой возможностью», — отметил Бахарев.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.