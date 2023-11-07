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Двое мужчин жестоко избили кировчанку и попали на видео

В Кирове двое мужчин жестоко избили девушку у подъезда жилого дома

В Кирове двое мужчин жестоко избили девушку и попали на видео. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле подъезда жилого дома в спальном районе. К компании юношей и девушек подъехал автомобиль, из которого вышли пары с детьми и один из мужчин бросил в молодых людей бутылку.

После этого юноши скрылись, оставив девушек одних. Одну из кировчанок мужчина сильно ударил по лицу — она упала на асфальт. Россиянку также протащили по земле и нанесли удар ногой.

О состоянии избитой девушки ничего не сообщается. Обращалась ли она после произошедшего в полицию также неизвестно. По данным Shot, ударивший кировчанку по голове мужчина ранее нападал с обрезом на соседа и угрожал его собаке расправой.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с бейсбольной битой набросился на молодых людей, зашедших в лифт.

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