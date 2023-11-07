Глава ЛДПР назвал демонстрацией величия страны выставку-форум «Россия»

За первые дни работы международную выставку «Россия» посетили 450 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Побывав на многих крупнейших мероприятиях разных стран, подобного не встречал. Уникальные площадки, подготовленные каждым из 89 регионов, показывают историю, культуру, достижения экономики. На выставке в сжатые сроки можно побывать в каждом уголке страны. В павильонах крупнейших российских компаний можно узнать о добыче полезных ископаемых, развитии промышленности, информационных технологиях», — заявил он.

Глава ЛДПР подчеркнул, что форум является «настоящей демонстрацией величия страны». По его мнению, выставку стоит посетить каждому жителю России.

«К сожалению, некоторые мои коллеги из фракции КПРФ пытаются заработать политические очки, критикуя организацию выставки: не пригласили, дескать, знаковых политиков персонально. Площадки на ВДНХ открыты всегда и для всех желающих. Поехал с семьей сам, без каких-либо приглашений, обошел все, что смог. Предложил бы рассмотреть идею проведения подобного форума в каждом регионе или создать передвижную выставку «Россия», чтобы каждый увидел этот уникальный проект», — добавил Слуцкий.

Он напомнил, что несмотря на тысячи санкций и рестрикций, Россия успешно реализует сотни инфраструктурно значимых проектов, направленных в конечном итоге на благосостояние людей. По его словам, в некоторые павильоны «хочется возвращаться еще и еще».

«Не стоит обижаться, дорогой Геннадий Андреевич (Зюганов — прим. ред.), и ждать персонального приглашения. Главные и единственные VIPы на выставке – это дети. Им мы обязаны передать, чем дышим, как живет и как побеждает всем врагам назло великая Россия», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что в ЛДПР считают, что каждый должен посетить ВДНХ и привести с собой тех, кто идет нам на смену.

«Тех, кто когда-то для своих детей будет устраивать подобные мощные мероприятия. Эта связь времен и есть наша цель, которая куда как важнее VIP-приглашений для любых депутатов», — заключил глава ЛДПР.