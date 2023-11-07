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Пьяный пассажир рейса Гуанчжоу — Москва заявил о бомбе под футболкой

В Москве задержали заявившего о бомбе под футболкой пассажира рейса из Гуанчжоу

В Москве полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу — Москва, который на борту заявил о бомбе под своей футболкой. Об этом сообщает УТ МВД России по ЦФО.

Пьяный пассажир рейса нецензурно выражался и не реагировал на замечания членов экипажа во время полета. Он также заявил якобы у него под футболкой находится бомба, сообщает ведомство.

После прибытия в Москву дебошира задержали и доставили в дежурную часть полиции. Им оказался 39-летний житель Свердловской области. Взрывных устройств у него при себе не обнаружили.

«В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. В настоящее время проводится проверка», — рассказали в МВД России по ЦФО.

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