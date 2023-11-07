В Москве безбилетник напал на контролера

Неизвестный напал на контроллера общественного транспорта на севере Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, гражданина Узбекистана остановил сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд. На это мужчина напал на сотрудника, а после чего скрылся.

До этого в Башкирии сын ударил полицейских топором за попытку задержать отца-хакера. Инцидент произошел в селе Родина. С помощью удаленного доступа мужчине удалось украсть десять тысяч с карты человека. Полиция оперативно установила личность подозреваемого и отправилась на задержание.

В квартире мужчина отказался ехать в участок и напал на сотрудников МВД с топором, чтобы они ушли из помещения. Несмотря на это, россиянина задержали. Это заметил девятилетний сын, который нашел второй топор и ударил старшего лейтенанта тупой стороной.

Ранее в Москве мужчина ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату.