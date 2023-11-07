Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве безбилетник напал на контролера

СК: на безбилетника в Москве завели уголовное дело за нападение на контролера

Неизвестный напал на контроллера общественного транспорта на севере Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, гражданина Узбекистана остановил сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд. На это мужчина напал на сотрудника, а после чего скрылся.

До этого в Башкирии сын ударил полицейских топором за попытку задержать отца-хакера. Инцидент произошел в селе Родина. С помощью удаленного доступа мужчине удалось украсть десять тысяч с карты человека. Полиция оперативно установила личность подозреваемого и отправилась на задержание.

В квартире мужчина отказался ехать в участок и напал на сотрудников МВД с топором, чтобы они ушли из помещения. Несмотря на это, россиянина задержали. Это заметил девятилетний сын, который нашел второй топор и ударил старшего лейтенанта тупой стороной.

Ранее в Москве мужчина ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий