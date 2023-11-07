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Кожа шотландки стала оранжевой из-за ее любви к моркови

Daily Mail: кожа шотландки стала оранжевой из-за привычки есть морковь 10 раз в день

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Жительница Шотландии рассказала, что ее кожа стала оранжевой из-за пристрастия к моркови, пишет Daily Mail.

Как рассказала Дена Рендалл из Эдинбурга, ежедневно она съедала до 10 морковок, считая, что это положительно скажется на ее здоровье. Однако окружающие заметили, что ее кожа стала оранжевой и приняла подозрительный искусственный загар.

Рендалл пояснила, что из-за любви к моркови у нее развилась каротинемия — накопление в крови пигмента, придающего моркови его цвет. Дена отмечает, что это состояние безвредно, но для того, чтобы кожа вернулась к нормальному цвету, может потребоваться несколько месяцев.

«Когда люди спрашивают меня, какой загар я использую, а я говорю им, что просто ем много моркови, они думают, что я шучу», — признается она.

Женщина признается, что не может полностью отказаться от моркови, но сократила ее потребление, и это уже положительно сказалось на ее коже.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут вывести токсины из организма.

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