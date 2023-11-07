Для гостей экспозиции «Первые в России – стране возможностей» провели авторскую экскурсию

Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров провел для посетителей выставки-форума «Россия» авторскую экскурсию, в рамках которой рассказал об истории культуры молодежных движений в России, сообщает пресс-служба движения.

«В рамках выставки для вас открыты более 40 павильонов. Работа каждого из них посвящена определенному направлению развития нашей страны. И это не просто экспозиции! Вас ждут интересные современные форматы, которые понравятся взрослым и детям», — рассказал Гуров перед стартом экскурсии по павильону №1 ВДНХ, где представлена совместная экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

По его словам, сейчас «Движение первых» — «это возможность стать лучшей версией себя, достойным наследником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых отличает стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останавливаться на достигнутом.

Также на экскурсии обсудили возможности для научного и спортивного развития детей, подростков и молодежи, поговорили об экосистеме молодежных путешествий по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая позволяет познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей.

Отмечается, что экспозиция организована «Движением первых» совместно с президентской платформой «Россия - страна возможностей».

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.