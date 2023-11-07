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В Новой Москве обнаружили дрон на дереве

Mash: в Новой Москве повис на дереве дрон самолетного типа с парашютом

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Global Look Press

В деревне Архангельское в Новой Москве повис на дереве дрон самолетного типа с парашютом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что размах крыльев беспилотника составляет около двух метров. Аппарат серого цвета, его модель не установлена. Его обнаружили жители СНТ «Гудок» неподалеку от железнодорожной станции.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Истринском районе, Калужской и Тверской областях сбили беспилотники, летящие на столицу. По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра дрон был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы.

До этого в Тульской области подняли тревогу из-за детского квадрокоптера в кроне дерева. В марте восемь частных домов и многоэтажка в регионе получили повреждения в результате взрыва беспилотника.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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