В Новой Москве обнаружили дрон на дереве

В деревне Архангельское в Новой Москве повис на дереве дрон самолетного типа с парашютом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что размах крыльев беспилотника составляет около двух метров. Аппарат серого цвета, его модель не установлена. Его обнаружили жители СНТ «Гудок» неподалеку от железнодорожной станции.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Истринском районе, Калужской и Тверской областях сбили беспилотники, летящие на столицу. По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра дрон был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы.

До этого в Тульской области подняли тревогу из-за детского квадрокоптера в кроне дерева. В марте восемь частных домов и многоэтажка в регионе получили повреждения в результате взрыва беспилотника.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.