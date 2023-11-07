В ДТП с участием такси в районе Свиблово в Москве пострадали два человека

В районе Свиблово в Москве такси и иномарка попали в ДТП. Пострадали два человека, рассказали очевидцы телеканалу «360».

Авария произошла у станции метро «Ботанический сад», на место происшествия прибыли две машины дорожно-транспортной службы. По предварительным данным, водитель такси на высокой скорости въехал в иномарку.

Подробности и состояние пострадавших пока не известны, детали уточняются.

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