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В ДТП с участием такси в районе Свиблово в Москве пострадали два человека

«360»: два человека пострадали в ДТП у станции метро «Ботанический сад»

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Depositphotos

В районе Свиблово в Москве такси и иномарка попали в ДТП. Пострадали два человека, рассказали очевидцы телеканалу «360».

Авария произошла у станции метро «Ботанический сад», на место происшествия прибыли две машины дорожно-транспортной службы. По предварительным данным, водитель такси на высокой скорости въехал в иномарку.

Подробности и состояние пострадавших пока не известны, детали уточняются.

Накануне семь человек пострадали в аварии на Каширском шоссе.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, в каких случаях ДТП может привести к взрыву автомобиля. Среди них – опрокидывание транспортного средства, наличие газобаллонного оборудования.

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