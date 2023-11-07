Россиянину удалось заработать на чужом унитазе

В Крыму мужчина попался на краже унитаза из квартиры, в которой шел ремонт. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

39-летний житель Севастополя, ранее неоднократно судимый за кражи, проходил мимо квартиры соседей, в которой шел ремонт. Дверь была не заперта, мужчина увидел в коридоре коробку внушительных размеров и вынес ее.

В дворе дома он распаковал добычу и обнаружил в коробке новый унитаз. Предмет сантехники мужчина продал первому встречному, а деньги потратил на личные нужны.

Спустя несколько часов вора задержали сотрудники уголовного розыска, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россиянин похитил со склада шерстяные носки на сумму 3,5 млн рублей.