Соратник Тесака погиб в зоне СВО

Соратник националиста Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. По данным издания, Максим Аристархов, осужденный на 16 лет колонии ушел на СВО в сентябре.

В июле 2022 года Мытищинский городской суд приговорил Аристархова к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Московской области. Наказание он отбывал в колонии в Брянской области.

По этому делу посмертно было предъявлено обвинение и самому Марцинкевичу, который ранее уже был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. В сентябре 2020 года 36-летнего Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. Предварительно сообщалось, что он покончил с собой.

Осенью прошлого года в сети появилось видео допроса Марцинкевича, в ходе которого он рассказал о подготовке двойного убийства дагестанца и, предположительно, уроженца Таджикистана, совершенного неонацистами в 2007 году. Тогда Тесак предложил Сергею Коротких, известному как Боцман и Малюта, а также Максиму Базылеву снять видео расправы и распространить его от имени несуществующей политической партии.

Ранее сообщалось, что вандалы сожгли портрет Тесака на его могиле в столице.