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В Подмосковье продолжается обустройство новых остановочных пунктов

Более 120 новых остановочных пунктов обустроили на дорогах Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области дорожные службы продолжают обустройство новых остановочных пунктов на региональных дорогах в целях реализации показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги», с начала года построили более 120 новых остановочных пунктов, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Продолжаем повышать комфорт и безопасность пассажиров общественного транспорта — обустроили больше 120 новых остановочных пунктов, а более 60 из них оборудовали павильонами. Специалисты Мосавтодора продолжают работы по устройству еще порядка 70 остановочных пунктов в 30 городских округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В области обустраивают павильоны двух видов: «межгород» и «городской стандарт». Остановочные павильоны типа «межгород» устанавливаются вне города, они выполнены из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Павильоны этого типа установили, например, в Истре — вблизи поворота на пос. ст. Холщевики и д. Петрово, в Рузском округе — в д. Новокурово и на ул. Центральной в д. Козлово, в Щёлкове — у СНТ «Медвежьи Озера» и в Пушкинском округе — в д. Якшино.

В черте города обустраивают остановки типа «городской стандарт», которые сделаны из металлического каркаса ударопрочного стекла, крыша защищает от солнца и осадков. Такие павильоны установили в Солнечногорске на ул. Обуховской, в Долгопрудном на проспекте Ракетостроителей и в Щелковском округе в д. Гребнево на ул. Шоссейной.

Всего до конца года на региональной дорожной сети планируется обустроить более 250 остановочных пунктов.

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