Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин болгаркой распилил терминал оплаты и похитил деньги

«78.ru»: в Ленобласти мужчина болгаркой распилил терминал оплаты и похитил деньги

close
100%
Shutterstock

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный в черном плаще распилил электропилой банковский терминал, в котором хранилась дневная выручка. Об этом сообщает «78/ru».

Инцидент произошел в поселке Васкелово, в помещение алкомаркета пробрался мужчина в черном плаще и с фонариком на лбу. Вора интересовал банковский терминал оплаты, в котором хранилась дневная выручка.

Злоумышленник распилил терминал при помощи болгарки, потом несколько раз ударил по нему кувалдой и вскрыл с помощью лома. Забрав кассету с наличными преступник скрылся, не притронувшись к товару на полках магазина. Грабителя разыскивает полиция.

Ранее двое неизвестных напали на водителя BMW, который приехал на встречу к покупателю машины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий