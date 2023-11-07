Россиянин болгаркой распилил терминал оплаты и похитил деньги

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный в черном плаще распилил электропилой банковский терминал, в котором хранилась дневная выручка. Об этом сообщает «78/ru».

Инцидент произошел в поселке Васкелово, в помещение алкомаркета пробрался мужчина в черном плаще и с фонариком на лбу. Вора интересовал банковский терминал оплаты, в котором хранилась дневная выручка.

Злоумышленник распилил терминал при помощи болгарки, потом несколько раз ударил по нему кувалдой и вскрыл с помощью лома. Забрав кассету с наличными преступник скрылся, не притронувшись к товару на полках магазина. Грабителя разыскивает полиция.

Ранее двое неизвестных напали на водителя BMW, который приехал на встречу к покупателю машины.