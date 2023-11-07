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Ряженые омоновцы из Петербурга назвали себя «Отрядом Мобильной Организации Настроения»

В Петербурге оштрафовали «омоновцев», которые сымитировали задержание на Невском

Суд в Петербурге оштрафовал на 1300 рублей каждого из восьмерых мужчин, которые в конце октября устроили фейковое задержание на Невском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы городских судов.

Выносившая приговор судья отметила, что подсудимые имитировали работу силовиков, причем создавая ее негативный образ: мужчины положили на землю граждан, били палками и использовали страйкбольное оружие. Отмечается, что некоторые из «силовиков» были в форме, которую с трудом можно было отличить от принадлежащей ОМОН.

Правонарушители с обвинениями не согласились и заявили, что аббревиатура «ОМОН» на их одежде расшифровывается как «Отряд Мобильной Организации Настроения».

Судью это не убедило, и она назначила административный штраф по статье «Незаконное ношение форменной одежды» Роману М., Александру Ж, Ивану Х., Александру Д., Илье Б., Андрею Е., Дмитрию Р. и Егору П. Помимо этого, суд постановил конфисковать фейковое обмундирование.

Инцидент с ряжеными силовиками произошел 28 октября. Согласно показаниям очевидцев, «омоновцы» вышли из машины и стали нападать на прохожих, после чего один из граждан написал заявление в полицию.

В итоге оказалось, что мужчин наняли «задержать» предпринимателей, приехавших на деловую встречу, а организовало все это компания, специализирующаяся на розыгрышах с участием людей в форме.

Ранее пранкеров Вована и Лексуса обвинилии в мошенничестве за розыгрыш главы МИД Финляндии.

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