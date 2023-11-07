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Число участников лесовосстановительной акции «Сохраним лес» превысило миллион

Более миллиона человек приняли участие в акции «Сохраним лес»

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АНО «Сад Памяти»

Высадка деревьев прошла в Крыму, где заложили новый хвойный лес из более 160 тысяч молодых сосен. К высадкам присоединились сотни человек – таким образом, общее количество участников с момента старта проекта достигло миллиона, сообщили «Газете.Ru» организаторы акции.

Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» состоялось на территории Белогорского лесничества, озелененная территория составила десятки гектар.

Крым поддерживает лесовосстановительную акцию «Сохраним лес» с первого дня ее запуска. За пять лет участия республики в экологическом проекте, тысячи гектаров земли на территориях местных лесничеств засеяли саженцами разных пород. Сегодня один из ключевых субъектов Южного федерального округа снова присоединился к экологической инициативе.

Всего за один день в Белогорском лесничестве высажено 166,7 тысяч молодых сосен, а озелененная территория составила 35 га. Высадки прошли в формате экопраздника – на площадке работала полевая кухня, волонтеры участвовали в эковикторине и получали призы от генеральных партнеров.

Впервые акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Экологическую инициативу стали считать одной из крупнейших в России.

Ранее в в крымской «Тавриде» высадили кипарисы от Хабиба и The Hatters.

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